Classifica Sanremo 2021, la situazione dopo la serata cover: sale Willie Peyote, Orietta Berti stupisce!

5 Marzo 2021 10:26

Classifica Sanremo 2021, chi sale e chi scende dopo la terza serata: Willie Peyote e Orietta Berti convincono con le loro Cover, Ermal Meta difende la vetta

Il weekend si avvicina e Sanremo 2021 si avvia verso il rush finale. La terza serata, quella dedica alle cover, ha visto esibirsi, per la prima volta in questa edizione, tutti e 26 gli artisti presenti in gara. I big hanno portato una cover e, a scelta, si sono fatti accompagnare da uno o più ospiti per un duetto. Risolti gli iniziali problemi di audio, la serata si è rivelata molto interessante nello scoprire arrangiamenti e alchimia fra i duetti proposti. L’estrema lunghezza ha però fatto desistere qualche telespettatore di troppo.

La serata delle cover è stata vinta da Ermal Meta che, per la seconda volta consecutiva, si conferma il migliore della serata e il primo nella classifica generale. La sua cover di ‘Caruso’ nella serata omaggio a Lucio Dalla ha colto nel segno. Sorpresa per Orietta Berti che si è piazzata seconda ieri sera con ‘Io che amo solo te’ entrando di diritto in top 10 nella generale. Solida la prova di Willie Peyote, quarto ieri e terzo nella generale. Annalisa perde un po’ di terreno piazzandosi settima con la cover ‘La musica è finita’, pur restando seconda nel ranking generale.

Classifica Sanremo 2021: i piazzamenti dopo la serata cover

1. Ermal Meta – Caruso

2. Orietta Berti – Io che amo solo te

3. Extraliscio e Davide Toffolo – Medley Rosamunda

4. Willie Peyote – Giudizi Universali

5. Arisa – Quando

6. Maneskin – Amandoti

7. Annalisa – La musica è finita

8. Max Gazzé – Del mondo

9. La rappresentante di lista – Splendido splendente

10. Ghemon – L’essere infinito (L.E.I.)

11. Lo Stato Sociale – Non è per sempre

12. Gaia – Mi sono innamorato di te

13. Irama – Cyrano

14. Colapesce e Dimartino – Povera patria

15. Fulminacci – Penso positivo

16. Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più

17. Noemi – Prima di andare via

18. Madame – Prisencolinensinainciusol

19. Francesco Renga – Una ragione di più

20. Fasma – La fine

21. Francesca Michielin e Fedez – E allora felicità

22. Aiello – Gianna

23. Bugo – Un’avventura

24. Gio Evan – Gli anni

25. Random – Ragazzo fortunato

26. Coma Cose – Il mio canto libero

Classifica Sanremo 2021: la top 10 dopo la terza serata

1. Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

2. Annalisa – Dieci

3. Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

4. Arisa – Potevi fare di più

5. Irama – La genesi del tuo colore

6. Lo Stato Sociale – Combat Pop

7. Malika Ayane – Ti piaci così

8. Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca luce nera

9. Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

10. Maneskin – Zitti e buoni