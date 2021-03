Classifica Sanremo 2021, pronti per la puntata finale: scivola Annalisa, salgono Colapesce e Dimartino

6 Marzo 2021 11:21

Classifica Sanremo 2021, si va verso la finale: Ermal Meta ancora primo, fuori dal podio Annalisa, la Sala Stampa premia Colapesce e Dimartino

Anche la quarta e penultima serata di Sanremo 2021 si è conclusa. Ben 30 esibizioni, una serata lunghissima nonostante le lamentele, con la finale delle 4 nuove proposte e tutti i 26 big nuovamente sul palco per cercare di modificare il volto della classifica generale in vista della finalissima di questa sera. La Sala Stampa ha premiato Colapesce e Dimartino, il duo siciliano che ha ‘vinto la serata’ piazzandosi davanti a Maneskin e Willie Peyote. Bene anche l’altro gruppo siciliano, La Rappresentante di Lista, quarti. Ermal Meta solo 5° ma comunque saldamente al comando della classifica generale. Niente top 10° per Annalisa che scivola fuori dal podio nella generale dietro a Willie Peyote e ad Arisa.

Classifica Sanremo 2021, i voti della Sala Stampa:

Colapesce e Dimartino Maneskin Willie Peyote La Rappresentante di Lista Ermal Meta Noemi Arisa Irama Malika Ayane Madame

Classifica Sanremo 2021, la top 10 provvisoria: