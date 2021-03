Classifica Sanremo 2021, tante sorprese e qualche mugugno: e Irama vola anche senza cantare!

4 Marzo 2021 10:48

Classifica Sanremo 2021, tante sorprese e qualche mugugno dopo la fine di tutte le esibizioni dei big: Irama fa il pieno di consensi anche senza cantare

Conclusa anche la seconda serata di Sanremo 2021 con le esibizioni degli altri 13 big presenti in gara. Al termine delle loro esibizioni è stata resa nota la classifica provvisoria della puntata che poi si è andata a sommare a quella della prima puntata costituendo la prima classifica generale della kermesse canora. Tante le sorprese rispetto alle aspettative dei telespettatori, sui social più di qualche parere contrario. La prima posizione l’ha guadagnata Ermal Meta, votato anche come miglior cantante della seconda serata. Alle sue spalle Annalisa, prima nel ranking della prima serata. Terzo posto con Irama che, pur non potendo performare a causa dei casi di Covid nel suo staff (è stata mandata in onda la sua esibizione tramite video preregistrato), si è classificato al terzo posto.

Sorprende il 6° posto del giovane Fasma, mentre in molti hanno giudicato troppo alta la posizione di Francesco Renga (10°). La Rappresentante di Lista (14°), al netto di una bella performance, paga la poca popolarità. Maneskin, Coma_Cose e Madame nella seconda metà della classifica hanno fatto storcere il naso ai più giovani. Aiello chiude la classifica pagando forse la troppa emozione provata alla prima sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, la classifica completa dopo la seconda giornata:

1) ERMAL META – Un milione di cose da dirti

2) ANNALISA – Dieci

3) IRAMA – La genesi del tuo colore

4) MALIKA AYANE – Ti piaci così

5) NOEMI – Glicine

6) FASMA – Parlami

7) FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

8) LO STATO SOCIALE – Combat Pop

9) WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (la locura)

10) FRANCESCO RENGA – Quando trovo te

11) ARISA – Potevi fare di più

12) GAIA – Cuore Amaro

13) FULMINACCI – Santa Marinella

14) LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Amare

15) MANESKIN – Zitti e buoni

16) MAX GAZZE’ – Il farmacista

17) COLAPESCE DIMARTINO – Musica leggerissima

18) COMA_COSE – Fiamme negli occhi

19) EXTRALISCIO con Davide Toffolo – Bianca Luce Nera

20) MADAME – Voce

21) GIO EVAN – Arnica

22) ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamorato

23) RANDOM – Torno a te

24) BUGO – E invece sì

25) GHEMON – Momento perfetto

26) AIELLO – Ora