Cittanovese, toccata e fuga in panchina: esonerato mister Graziano Nocera

14 Marzo 2021 22:03

Con una nota ufficiale, la Cittanovese ha comunicato l’esonero del tecnico Graziano Nocera

Era arrivato sulla panchina della Cittanovese qualche settimana fa per provare a dare una sterzata a una stagione iniziata bene ma proseguita male. Ma mister Graziano Nocera non c’è riuscito e così, dopo la sconfitta interna di oggi contro il Castrovillari, è stato esonerato: “La A.S.D. Cittanova Calcio – si legge sul sito ufficiale giallorosso – comunica di aver sollevato dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra il sig. Graziano Nocera, a cui vanno i ringraziamenti da parte dell’intera Società giallorossa per il lavoro svolto in questi mesi. Al tecnico si consegnano i più sinceri auguri per il futuro professionale”.