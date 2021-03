Cittanova Calcio, ritorno al passato: in panchina richiamato mister Infantino

18 Marzo 2021 10:46

Ritorno al passato per la panchina del Cittanova Calcio: dopo l’esonero di Graziano Nocera, richiamato mister Pietro Infantino

Da Infantino a… Infantino, passando per Nocera. Il Cittanova Calcio cambia ancora, ma ritorna al passato. Il secondo cambio stagionale in panchina riporta alla guida mister Pietro Infantino. Questa la nota ufficiale del club reggino.

“La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver richiamato alla guida tecnica della Prima Squadra il sig. Pietro Infantino, già tesserato nella stagione in corso. A coadiuvare il nuovo percorso sportivo, insieme ad Infantino, uno staff così composto: Vincenzo Prochilo, allenatore in seconda; Domenico Quattrone, preparatore atletico; Ottavio Strano, preparatore dei portieri. A tutti loro si consegnano i più sinceri auguri di buon lavoro. Contestualmente, la A.S.D. Cittanova Calcio comunica l’esonero del sig. Antonio La Serra dall’incarico di preparatore dei portieri. A lui un grazie condiviso e convinto per il lavoro svolto fino ad oggi al servizio del progetto giallorosso e gli auguri autentici per il prosieguo professionale”.

Ufficio Stampa Cittanova Calcio