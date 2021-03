Città metropolitana di Reggio Calabria, gli indirizzi politici sul bilancio 2021

26 Marzo 2021 16:36

Reggio Calabria: grande attenzione dell’Ente di Palazzo “Alvaro” su viabilità, edilizia scolastica, cultura e ambiente

Ambiente, edilizia scolastica, rilancio della viabilità su tutto il territorio, valorizzazione del patrimonio culturale. Questi i principali argomenti al centro della riunione di maggioranza che si è svolta a Palazzo “Corrado Alvaro”, alla presenza del sindaco e del vicesindaco metropolitani, rispettivamente Giuseppe Falcomatà e Armando Neri, dei consiglieri delegati Filippo Quartuccio, Carmelo Versace, Salvatore Fuda, Domenico Mantegna, Giuseppe Ranuccio e Antonino Zimbalatti e del dirigente del settore Finanze e Tributi, Enzo Cuzzola.

“È stata una proficua riunione di maggioranza metropolitana – ha commentato a margine dei lavori il Sindaco Falcomatà – alla presenza del dirigente del settore Finanze e Tributi, Enzo Cuzzola, utile per programmare le proposte di indirizzo politico che la giunta di Palazzo “Alvaro” intende adottare rispetto al prossimo bilancio 2021 che verrà approvato entro le prossime due settimane”. “Indirizzi – ha proseguito il primo cittadino – che sono il frutto degli incontri sul territorio avvenuti nei giorni scorsi e che proseguiranno anche nelle prossime settimane attraverso un metodo di lavoro che pone al centro la partecipazione e il dialogo con le nostre comunità. Fra le linee operative previste, naturalmente, grande attenzione viene riservata all’aumento dei capitoli riguardanti la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici del territorio metropolitano”. “Un focus particolare, infine, – ha poi concluso il Sindaco Falcomatà – è rivolto anche alle azioni sul fronte della sensibilizzazione verso i temi ambientali con riferimento, in modo particolare, a percorsi educativi e culturali che vogliamo avviare in stretta collaborazione con il mondo della scuola e rendendo protagonisti i giovani”.