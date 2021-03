Cinquefrondi, il sindaco Michele Conia entra nella Segreteria Nazionale del “Movimento demA”

20 Marzo 2021 15:26

Il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, è entrato ufficialmente a far parte della Segreteria Nazionale del “Movimento demA”

Comunichiamo con grande soddisfazione l’entrata nella Segreteria Nazionale del “Movimento demA” del nostro Sindaco Michele Conia. La Segreteria Nazionale si è riunita giovedì 18 marzo per confrontarsi sui prossimi impegni elettorali, le elezioni regionali calabresi e le amministrative di Napoli, che vedono il Movimento partecipe attivamente. Il Segretario nazionale Carmine Piscopo ha annunciato l’entrata all’interno della Segreteria di Michele Conia, già Responsabile Mezzogiorno demA. Si tratta di un riconoscimento importantissimo per il Sindaco, per tutta la compagine amministrativa, per l’intero movimento di Rinascita e per tutta la comunità.

Il Sindaco Conia ha sempre messo al primo posto il bene comune attraverso la buona politica e il duro lavoro svolto alla guida di Cinquefrondi, non più un paesino anonimo della Piana di Gioia Tauro, ma un vero centro di elaborazione di idee innovative e rivoluzionarie per una politica migliore.

L’intera squadra amministrativa e l’intero movimento Rinascita per Cinquefrondi, sempre al fianco del Sindaco, hanno appreso della sua nomina come un riconoscimento per le innumerevoli “battaglie amministrative” che Michele Conia ha saputo realizzare nel corso del suo mandato e che lo ha portato alla riconferma elettorale con un voto plebiscitario. Un amministrare innovativo che ha condotto Cinquefrondi alla ribalta nazionale e internazionale.

Michele Conia è impegnato in prima linea al sostegno della candidatura alla carica di Presidente della Regione Calabria di Luigi De Magistris, con il quale collabora da tempo. Ancora una volta emerge il suo impegno politico volto alla tutela di ogni cittadino, non solo cinquefrondese, ma dell’intero territorio regionale.

L’Amministrazione comunale e l’intero movimento Rinascita per Cinquefrondi augurano al Sindaco buon lavoro.

La Capogruppo di Rinascita per Cinquefrondi Roberta Manfrida

Il Portavoce di Rinascita per Cinquefrondi Francesco Rao