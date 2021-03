Cinquefrondi: pubblicato il Bando di Gara per l’affidamento della “Casermetta”

26 Marzo 2021 13:40

Cinquefrondi: pubblicato il Bando di Gara per l’affidamento della concessione dell’immobile di proprietà comunale denominato “Casermetta”

È obiettivo dell’Amministrazione comunale, la valorizzazione dell’immobile stesso e di tutta l’area circostante. Sulla base delle previsioni urbanistiche, l’immobile, potrà essere adibito allo sviluppo di attività naturalistiche ed ambientali, rifugio montano, spaccio di alimenti e bevande, previo rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi. Saranno valutati gli aspetti identitari del progetto, la vocazione turistica, gli elementi di integrazione stagionale inverno/estate, la capacità di creare valore aggiunto per la comunità (intesa come insieme di residenti ed ospiti), la sostenibilità ambientale, l’accessibilità e fruibilità del bene con particolare riferimento al tema della disabilità; la possibilità di rapida implementazione del progetto, la riconoscibilità di una strategia imprenditoriale, l’unicità della proposta e l’utilizzo di tecnologie informatiche, la sinergia fra aspetti commerciali ed aspetti culturali proposti. Sarà, inoltre, valutata la relazione ed il progetto presentati per descrivere gli interventi complementari/preliminari di adeguamento/allestimento dell’immobile da eseguire a carico del Concessionario. In particolare verrà valutata la corrispondenza di detti interventi rispetto all’idea imprenditoriale ed alla destinazione d’uso proposta, nonché la tempistica di realizzazione anche rispetto agli interventi a carico del concessionario. Infine, saranno valutati l’orario ed il periodo garantito di apertura al pubblico, nonché la proposta di organizzazione di eventi pubblici in concerto con l’Amministrazione Comunale insieme alla capacità di costruire occasioni di socialità, di godimento dello spazio pubblico, l’originalità di eventuali servizi integrativi. Il bando ha scadenza 14/04/2021 – ore 12:00, cliccando sul link di seguito si potrà accedere a tutti gli allegati ed al bando integrale

