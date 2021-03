Cinema, la Regione Calabria stanzia fondi per studios a Lamezia Terme

19 Marzo 2021 21:46

Calabria, approvata dalla Giunta una variazione di bilancio per il futuro del settore cinematografico. Il presidente Spirlì: “Nel solco tracciato da Jole Santelli”

La Giunta regionale della Calabria, nella riunione di oggi, su richiesta del presidente Nino Spirlì, ha approvato una variazione al bilancio 2021 per la realizzazione, a Lamezia Terme, di studi per la produzione cinematografica e la serialità audiovisiva. “Si tratta – dichiara Spirlì – di un passo importante per la creazione di studios calabresi e, più in generale, per il futuro dell’intera regione, nel solco tracciato da Jole Santelli, che ha sostenuto con forza questo grande sogno. Un sogno in cui noi continuiamo a credere, consapevoli delle grandi potenzialità dell’industria del cinema. Gli studios – spiega Spirlì – nasceranno su un’area di proprietà regionale, nei pressi dello svincolo autostradale dell’aeroporto. In questo modo, contiamo di far diventare la nostra terra uno dei punti di riferimento nazionale e internazionale, in un settore strategico”.