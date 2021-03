23 Marzo 2021 14:47

La famiglia Cornetto si allarga e presenta il Cornetto ispirato al cannolo siciliano con cialda alla cannella, salsa all’arancia, gelato alla panna con ricotta e granella di pistacchio

A firmare la nuova Limited Edition di Cornetto Algida è Martina Caruso, classe ’89, la più giovane chef italiana a ricevere la stella Michelin. Il talento di Martina trae ispirazione dal territorio siciliano, cresciuta com’è tra i profumi inconfondibili dell’arcipelago delle isole Eolie. La sua è una cucina strutturata, ma allo stesso tempo fresca e delicata con proposte originali che esaltano i sapori e i profumi dei prodotti locali. Così dalla comunicazione Michelin che la riguarda: “Martina riceve il premio Michelin Chef Donna 2019 per la grande volontà e capacità di progredire e di rappresentare la sua isola raggiante, attraverso una grande tecnica e il tocco femminile di una giovane donna appassionata e determinata”.

La sua passione dunque al centro del progetto: l’incontro con l’icona del gelato italiano per eccellenza dà vita ad un prodotto unico, nuovo, in cui si riconoscono le reminiscenze sensoriali delle Eolie, inserite con eleganza e ricercatezza, ma anche con un’incredibile modernità. Il Cornetto ispirato al cannolo siciliano è un vero inno all’italianità espresso in un viaggio di gusto: la croccantezza della granella di pistacchi incontra la freschezza della delicata salsa all’arancia che si immerge in un cremoso gelato alla panna arricchito dal gusto della ricotta italiana, il tutto racchiuso da una sorprendente cialda alla cannella. Questo Cornetto Algida Limited Edition è l’esaltazione del gusto italiano e dell’unicità professionale di Martina Caruso: sono i suoi sapori, i suoi accostamenti ad emergere e a definire questo nuovo gelato. Del resto, la stessa Martina Caruso dichiara: “Questa sfida ha rappresentato l’incontro inaspettato e meraviglioso di due anime della mia giovinezza: da una parte il Cornetto Algida che ha accompagnato tante mie estati, dall’altra i sapori e i profumi che io amo della mia terra e con i quali sono cresciuta e che hanno determinato esattamente il tipo di Chef che sono io oggi”. La Limited Edition Stellati sarà disponibile a partire dal mese di Marzo.