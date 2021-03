Che tempo che fa, Nancy Pelosi rincara la dose: “perchè Biden ha chiamato Putin killer? Perchè Lo è”

22 Marzo 2021 13:07

Intervistata a Che tempo che fa, Nancy Pelosi ha gettato benzina sul fuoco delle tensioni USA-Russia giustificando le dichiarazioni di Biden su Putin

Continuano le tensioni fra Stati Uniti d’America e Russia, nate ormai da qualche giorno in seguito alle forti dichiarazioni che il presidente americano Joe Biden ha rivolto verso Vladimir Putin. Quello che Trump definì ‘Sleepy Joe’, ovvero ‘Joe l’addormentato’, per i suoi toni pacati e la sua tranquillità, ha scagliato un vero e proprio missile nei confronti del Cremlino: “Vladimir Putin è un killer“. Dichiarazioni senza mezzi termini, nessun equivoco. Biden si riferiva al caso Navalny, oppositore politico di Putin misteriosamente avvelenato (sopravvissuto) ed ora in carcere.