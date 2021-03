12 Marzo 2021 10:48

Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Messina: domani sospesa l’attività, garantito esclusivamente il servizio di risposta alle emergenze

Domani, sabato 13, gli uffici del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) di Protezione Civile saranno chiusi e potrà essere garantito esclusivamente il servizio di risposta alle emergenze; sospeso invece il servizio prenotazioni. Proseguono le attività di prenotazione per lo screening sulla popolazione attivato presso l’ex Gasometro. Al C.O.C. è possibile prenotare i tamponi da effettuare nelle giornate di domani, sabato 13, e domenica 14, senza alcuna sospensione. Nonostante la sospensione del servizio prenotazioni, esclusivamente per domenica 14, a seguito della chiusura dei locali in via Franza, saranno comunque garantite tutte le prenotazioni per le giornate previste grazie all’incremento di operatori telefonici volontari per la giornata odierna. “Speriamo che i cittadini comprendano che per la sola giornata di domani, sabato 13, il C.O.C. sarà raggiungibile esclusivamente in caso di emergenza. Le prenotazioni al numero telefonico 090-22866 riprenderanno regolarmente domenica 14 – dichiara l’Assessore con delega alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli”.