Catanzaro, controlli nei negozi del centro storico: chiusi per 5 giorni due pub per il mancato rispetto delle norme anti Covid

20 Marzo 2021 13:27

Catanzaro, intervenuti anche i NAS per il rispetto delle normative igienico

Nella giornata del 19 marzo i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale unitamente al personale del N.A.S. di Catanzaro, durante un servizio disposto per il controllo delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 eseguivano una serie di controlli serrati presso esercizi commerciali nell’area del centro storico e specialmente nei luoghi segnalati come concentramento di ragazzi. Venivano sottoposti a controllo diversi esercizi pubblici della zona del Corso Mazzini, e, per due pub, è scattata la sanzione e la chiusura di 5 giorni ai sensi delle note normative di contrasto alla pandemia da Covid 19 (che permettono solo la vendita a domicilio o da asporto) poiché all’interno degli stessi venivano sorprese in tutto sei persone (anch’esse sanzionate) che consumavano regolarmente seduti ai tavoli.

Anche il personale del NAS, nel verificare il rispetto delle normative igienico – sanitarie, riscontrava numerose carenze elevando complessivamente quasi 8.000 euro di sanzioni e sequestrando 15 kg di prodotti alimentari perché mal conservati. I controlli al contrasto della cd. “movida” proseguiranno anche nei prossimi giorni, specialmente durante i fine settimana.