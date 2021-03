Catanzaro, il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo: “il 29 marzo arriveranno 2.8 milioni di dosi del vaccino”

26 Marzo 2021 16:25

Il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo, presente oggi a Catanzaro, ha annunciato l’arrivo di 2.8 milioni di dosi di vaccino entro il 29 marzo

Quest’oggi il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo si è recato a Catanzaro per visitare gli spazi dell’Ente Fiera nei quali sorgerà uno dei 4 hub vaccinali previsti per migliorare la situazione vaccinale in Calabria. Il commissario à stato accompagnato nel corso della sua visita dal capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, dal presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì e dal sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo. “Il 29 di marzo arriveranno, a livello nazionale, un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna“, l’annuncio di Figliuolo che ha poi aggiunto: “medici e infermieri li troveremo con apposite convenzioni“.