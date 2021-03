Catanzaro, colpaccio terzo posto! Sbancata Cava con Porcino e Bari scavalcato: la nuova classifica

24 Marzo 2021 16:38

Il Catanzaro vola: vittoria a domicilio in casa della Cavese con una rete di Porcino in avvio: scavalcato il Bari in classifica

Colpaccio terzo posto! Il Catanzaro sbanca Cava e vola, scavalcando il Bari in classifica dopo averlo battuto qualche giorno fa. Nel recupero della 31ª giornata, disputato oggi dopo il rinvio di qualche settimana fa a causa della morte del secondo allenatore dei campani Vanacore, è l’ex Reggina Porcino il mattatore, che regala i tre punti ai suoi con una rete al 23′. Gestione del vantaggio sapiente dei giallorossi, che restano in 10 nel finale per l’espulsione a Baldassin, ma il risultato non cambia. Di seguito la nuova classifica, la marcatori e il prossimo turno.

RECUPERI SERIE C GIRONE C

MERCOLEDI’ 24 MARZO

ore 14:00

31ª giornata: Cavese-Catanzaro 0-1

ore 15:00

24ª giornata: Potenza-Ternana

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

TERNANA 72 AVELLINO 60 CATANZARO 54 BARI 53 JUVE STABIA 49 FOGGIA 47 CATANIA 46 TERAMO 42 CASERTANA 41 PALERMO 39 VITERBESE 35 MONOPOLI 34 TURRIS 34 VIRTUS FRANCAVILLA 34 POTENZA 31 VIBONESE 28 PAGANESE 27 BISCEGLIE 24 CAVESE 16 TRAPANI (ESCLUSO)