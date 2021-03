20 Marzo 2021 21:04

Castrovillari: riprendono le vaccinazioni degli operatori scolastici della città dal 21 al 23 marzo. Un’ordinanza del Sindaco dispone la sospensione delle attività didattiche il 22 e 23 marzo

Dal 21 marzo riprenderanno le operazioni di vaccinazione del personale scolastico cittadino nella sede dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Castrovillari. Lo rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale per tale motivo ha emesso l’ordinanza odierna n. 385 che dispone “la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutte le scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado il cui personale aveva dato adesione”. “L’interruzione– si legge pure nell’Ordinanza girata immediatamente a tutti i dirigenti scolastici- è limitata ai giorni di lunedì 22 e martedì 23 marzo, e riguarda gli istituti interessati alla somministrazione dei sieri. Quelli dove il personale non sarà sottoposto a vaccinazione, oppure lo sarà con poche unità, tali da garantire le attività didattiche– precisa la disposizione sindacale-, resteranno regolarmente aperti in presenza. E, naturalmente, sarà garantita, in ogni caso, la didattica a distanza”. Le inoculazioni vengono avviate dopo il fermo temporaneo e precauzionale, a livello nazionale, che ha interessato AstraZeneca il 15 marzo scorso per le opportune verifiche da parte degli organismi sanitari internazionali.