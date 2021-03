Caso Denise Pipitone, l’infermiera che ha notato la somiglianza con la ragazza russa: “ecco cosa mi ha fatto venire i brividi” [VIDEO]

31 Marzo 2021 22:44

Caso Denise Pipitone, parla l’infermiera che ha scoperto la somiglianza fra la ragazza russa e Piera Maggio: un momento da brividi

Tutta Italia si è unita, in queste ore, in un forte abbraccio di speranza verso Piera Maggio e Piero Pulizzi, i genitori di Denise Pipitone. Il caso riguardante la scomparsa della piccola, sparita nel nulla dal settembre 2004, in una vicenda dai contorni poco chiari nonostante le lunghe indagini che ancora in corso, ha lasciato l’intera nazione con il fiato sospeso. Lo si evince dal fatto che un’infermiera russa, in Italia da quasi 20 anni, sia riuscita a collegare le immagini di un programma tv del suo Paese con il caso di Mazara del Vallo. La donna, che lavora in Val Seriana, è stata la prima a portare alla luce la vicenda di Olesya Rostova, una ragazza russa di 20 anni alla disperata ricerca della madre.

Nella storia di Olesya ci sono diverse incredibili coincidenze: ha la stessa età che avrebbe oggi Denise, afferma di essere stata rapita a 4-5 anni (come forse accaduto alla piccola siciliana) ed ha vissuto in un campo rom, pista più volte battuta anche dalle autorità italiane alla ricerca della bimba. Ciò che ha fortemente colpito l’infermiera è però la straordinaria somiglianza, visibile nel video in calce all’articolo mandato in onda a ‘Chi l’ha visto?‘, fra alcune foto di Olesya Rostova e Piera Maggio.

Intervistata durante la trasmissione di Rai 3, l’infermiera ha raccontato l’emozione del momento in cui si è resa conto della possibile somiglianza fra le due donne: “lei chiedeva di trovare la sua mamma, in quanto non ha nè la data di nascita, nè tantomeno sa il suo vero nome perchè è stata trovata senza documenti. Nel vedere le foto di Denise da bambina, ho visto le foto della mamma. Mi è venuto un batticuore tale che ho chiamato una mia collega e le ho detto di cercarmi il numero di ‘Chi l’ha visto?’ perchè io non riuscivo, ero molto agitata. Mi sono venuti i brividi di freddo perchè mi sono resa conto che la ragazza assomiglia in modo impressionante alla mamma. Più la guardo più mi emoziono: spero che questa volta sia la ragazza giusta. Lo spero tantissimo anche per la felicità di tutto i miei colleghi della Sicilia, che provengono da Trapani, Marsala. Sarebbe veramente una festa nazionale“.