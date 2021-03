“Cambiamo”: Roberto Ieraci nominato responsabile dell’Area Jonica della Provincia di Reggio Calabria

24 Marzo 2021 09:28

“La nomina a Responsabile dell’Area Jonica della Provincia di Reggio Calabria del movimento politico “Cambiamo!” fondato dal Presidente Giovanni Toti, mi inorgoglisce e mi incentiva ad un impegno ancora maggiore per il mio territorio e la mia Provincia”. E’ quanto dichiara in una nota Roberto Ieraci. “Cambiamo – evidenzia – sta attuando un lavoro di sano e concreto rinnovamento, necessario quanto mai alla politica attuale che, ahimè, ha perso credibilità agli occhi dei cittadini. La nostra Calabria ha bisogno di un progetto politico che metta al centro di tutto i bisogni e le necessità dei cittadini calabresi che da troppo tempo sono stanchi di non ricevere risposte adeguate alle loro istanze. Basti pensare alle molteplici problematiche che da decenni attanagliano il nostro territorio e che vanno dalla drammatica situazione economica e sanitaria, alla mancanza di infrastrutture adeguate, ad un sistema di trasporto inefficiente, ad un sistema viario antico ed obsoleto, ad un tasso di disoccupazione che ha superato oramai tutti i livelli di guardia. Purtroppo, assistiamo inerti allo spopolamento di intere realtà territoriali perché i nostri giovani sono costretti ad emigrare in cerca di quel qualcosa che la nostra terra non riesce ad offrirgli. Altra nota dolente – aggiunge Ieraci – è la drammatica situazione sanitaria che vede la nostra Regione commissariata ed umiliata, dove la gente è costretta ad andare nei grandi Ospedali del Nord a curarsi andando ad aumentare una spesa sanitaria oramai fuori controllo quando, invece, quei soldi si sarebbero potuti utilizzare per migliorare e potenziare la nostra, seppur debole, rete ospedaliera. Nel terzo millennio, un Paese europeo come l’Italia non può pensare di viaggiare a due velocità, rimarcando la differenza fra Nord e Sud. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Coordinatore provinciale Saverio Anghelone, che mi ha coinvolto, insieme al Responsabile Provinciale per l’Organizzazione Francesco Meduri, al progetto di Cambiamo. Accetto questa “sfida” con grande senso di responsabilità, convinto che ancora c’è tanto di buono da fare. Le “speriamo” imminenti elezioni regionali – conclude – ci vedranno impegnati in prima linea insieme agli alleati del centrodestra in questo processo di ‘cambiamento’ e di rinascita della nostra Regione che ne ha davvero bisogno. Ci batteremo affinché la Provincia di Reggio Calabria e la Locride in particolare, vengano attenzionate e messe al centro dell’agenda del prossimo esecutivo regionale. Mi auguro di cuore che ci sia un impegno fattivo e concreto di tutte le forze sane della nostra società per scrivere insieme una bella pagina di politica”.