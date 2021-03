Calciomercato Reggina, è ufficiale: Vasic saluta, l’attaccante va in Svezia

25 Marzo 2021 13:10

Calciomercato Reggina, è ufficiale il trasferimento di Nikola Vasic al Vasalunds IF: l’attaccante torna in Svezia a titolo temporaneo

Vasic saluta la Reggina, anche se solo momentaneamente. Il gigante svedese, che pur giocando pochissimo è riuscito a far parlare di sé (indirettamente), ha vissuto gli ultimi mesi fuori dai piani di Baroni. Adesso, dopo aver atteso, è tornato in patria: è ufficiale il suo trasferimento fino a giugno al Vasalunds IF. “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge sui canali ufficiali amaranto – comunicano di aver raggiunto un accordo con il Vasalunds IF per la cessione a titolo temporaneo del cartellino del calciatore Nikola Vasic. L’attaccante si trasferisce in Svezia sino al 30 giugno 2021. Il club ringrazia Nikola per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali”.