Calciomercato Reggina, da Milano: non solo Rivas, asse caldo con l’Inter per un altro giovane

17 Marzo 2021 15:50

Calciomercato Reggina, l’asse con l’Inter è sempre caldo: da Milano avvisano di un interesse del club dello Stretto per un giovane nerazzurro

L’asse Inter-Reggina rimane caldissimo in ottica calciomercato. Perlomeno, è quanto affermano da ambienti nerazzurri. Il sito FcInterNews, che qualche settimana fa si era pronunciato in merito al possibile interesse di tre club di Serie A per Rivas (ma lui ha affermato di non saper nulla al momento) ha tirato adesso fuori un altro nome della Primavera di Armando Madonna attenzionato dagli amaranto: si tratta del mediano classe 2002 David Wieser, che quest’anno ha totalizzato 3 assist.

Situazione ovviamente in evoluzione, come sempre in questo periodo. Il mercato estivo non è infatti lontano ma neanche vicino e le valutazioni definitive dei club iniziano soltanto a fine torneo. In casa Reggina bisogna evidenziare i contatti sempre attivi col club milanese per via di Rivas, su cui vige il riscatto amaranto e il controriscatto nerazzurro. La società dello Stretto è intenzionata a proseguire il rapporto con l’honduregno e, come affermato qualche settimana fa dal ds Massimo Taibi, se non arriveranno sirene dalla Serie A non è escluso un percorso ancora insieme con l’attaccante.