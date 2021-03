Calciomercato Reggina, gli ambienti Inter avvertono: “Tre club di Serie A su Rivas”

3 Marzo 2021 10:53

Calciomercato Reggina, direttamente dagli ambienti Inter riferiscono di tre club di Serie A con gli occhi puntati verso Rigoberto Rivas

Rigoberto Rivas è uno di quei giovani calciatori che alla Reggina sta costruendo il suo futuro. Tra i protagonisti della promozione dello scorso anno, era arrivato in prestito secco a fine sessione di mercato estivo, quasi in sordina, ritagliandosi col tempo sempre più spazio. Poi questa estate il cambio formula con l’Inter (riscatto e controriscatto) e le nuove consapevolezze con Baroni dopo i numerosi infortuni del girone d’andata. L’honduregno sabato a Ferrara ha segnato una doppietta (primi due gol stagionali) e da lui ci si aspetta adesso un finale ancora in crescendo.

Proprio per questo motivo già si intravedono le sirene di categoria superiore. A darne notizia è proprio un sito specializzato di casa Inter, FcInterNews.it, che rivela di ben tre club interessati di Serie A, due di fascia bassa e uno di fascia alta. Lo stesso portale, però, precisa che sui nomi delle società c’è il massimo riserbo. Ovviamente questi mesi, fino a giugno, saranno fondamentali per il ragazzo al fine di alzare o abbassare il suo valore e il suo interesse in base alle prestazioni. La Reggina guarda interessata, consapevole di poter guadagnarci qualcosina grazie alla formula istituita quest’estate.