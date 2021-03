Calciomercato Reggina, l’agente di Edera: “Futuro? Simone ha trovato un allenatore e una società che credono in lui”

29 Marzo 2021 14:26

Calciomercato Reggina, le parole dell’agente di Simone Edera sul futuro dell’esterno scuola Toro: “E’ stata una scelta azzeccata”

Il futuro di Simone Edera sarà ancora alla Reggina? Presto per parlare di calciomercato, ma i tifosi amaranto si chiedono che cosa ne sarà dei diversi calciatori, tra cui l’esterno scuola Torino, arrivati in riva allo Stretto in prestito tra l’estate e gennaio. Alcuni di loro titolari inamovibili e imprescindibili per lo scacchiere tattico di mister Baroni.

“Simone aveva bisogno di giocare, non è un discorso di categoria – ha affermato a SerieBnews l’agente di Edera Giuseppe Galli – E’ sempre stato una promessa, ma ha giocato poco. La Reggina è stata una scelta azzeccata, ma è ancora presto per parlare di una riconferma. A fine anno vedremo cosa succede: qui ha trovato un allenatore ed una società che credono in lui. Il suo unico pensiero, adesso, deve essere quello di chiudere al meglio il campionato”.