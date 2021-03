Calcio: Serie A, Juventus-Lazio 3-1**

6 Marzo 2021 22:38

Torino, 6 mar. – (Adnkronos) – La Juventus sconfigge 3-1 la Lazio nell’anticipo serale del sabato della 26esima giornata di Serie A. Al vantaggio biancoceleste con Correa al 14′ replicano Rabiot al 39′ e Morata autore di una doppietta al 57′ e al 60′ su rigore. In classifica i bianconeri sono terzi con 52 punti, uno in meno del Milan e sette in meno dell’Inter, mentre i capitolini sono settimi a quota 43.