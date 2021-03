Calcio a 5, Siac Messina super: batte il Cataforio per 8-2 nel derby dello Stretto

7 Marzo 2021 16:11

Calcio a 5, la Siac Messina vince il derby dello Stretto contro il Cataforio: 8-2 il risultato finale, commento e tabellino della sfida

Strepitosa prova della Siac Messina, che si è aggiudicata, al “PalaRescifina”, il derby dello Stretto contro il Cataforio C5 per 8-2 nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A2. Un risultato importante per il morale del gruppo allenato da Salvatore D’Urso, che ha dimezzato, così, le distanze dai reggini, adesso lontani tre lunghezze. Successo frutto di un gioco piacevole ed efficace, ma, soprattutto, del cuore e della voglia di non mollare mai di giocatori, staff tecnico e dirigenza, meritato premio, quindi, per i sacrifici fatti in questa stagione, che, indipendentemente dall’epilogo, verrà ricordata come una bella e formativa esperienza in una categoria di prestigio ed elevato livello del calcio a 5 nazionale.

CRONACA – Dopo il vantaggio ospite, realizzato da Durante al 2’, è cominciato il monologo dei peloritani, a segno, nel primo tempo, con Nanni Piccolo e Gabriel Barbosa. Due reti spettacolari da vedere e rivedere. Biancazzurri pericolosi e vicini al bersaglio grosso in diverse occasioni, mentre va segnalato, sull’altro fronte, il palo scheggiato da

Scopelliti con una staffilata dalla distanza. Nella ripresa, immediatamente in gol Francesco Corrieri. Piccolo cala il poker e gloria anche per il portiere brasiliano Torres Iborra, autore del 5-1. Impinguano poi il bottino la doppietta di Antonio Colavita ed il terzo sigillo griffato Piccolo. Per gli ospiti Scolpelliti sigla il momentaneo 5-2, espulsi Labate e Martino. Si giocherà, infine, martedì 9 marzo nella città dello Stretto il recupero Siac Messina-Futsal Polistena (inizio ore 17).

TAB SIAC MESSINA-CATAFORIO C5 8-2 (p.t. 2-1)

Marcatori: 2’ Durante; 4’, 8’ st e 19’ st Piccolo; 13’ Barbosa; 1’ st Corrieri, 10’ st Torres Iborra, 15’ st e 18’ st Colavita, 16’ st Scopelliti.

Siac Messina: Torres Iborra, L. Colavita, Aricò, Silipigni, De Rosa, Barbosa, Abdelbaky, A. Colavita, Capillo, Piccolo, Corrieri, Venuto. All. D’Urso.

Cataforio: Adornato, An. Labate, Scopelliti, Cilione, Durante, Al. Labate, Rech De Moura, Modafferi, Parisi, Sarica, Matino, Calabrese. All. Praticò.

Arbitri: Ribaudo di Roma 1 e Pubblico di Roma 2.

Risultati 18^ giornata serie B (girone D): Città di Cosenza-Città di Melilli 2-1; Siac Messina-Cataforio 8-2; New Taranto-Futsal Polistena 1-5; Bovalino-Piazza Armerina 6-2; Futsal Regalbuto-Orsa Viggiano 5-3; FF Napoli-Bernalda (2 aprile).

Classifica: FF Napoli 48; Futsal Polistena 39; Città di Cosenza 32; Futsal Regalbuto 31; Bernalda, Città di Melilli e Taranto 23; Orsa Viggiano e Bovalino 20; Piazza Armerina 15; Cataforio 9; Siac Messina 6.