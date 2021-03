5 Marzo 2021 17:20

Calcio a 5, le PGS Calabria promuovono il “Corso Regionale di Arbitro”: iscrizioni aperte dal 9 al 12 marzo 2021 e riservate a 15 partecipanti

Non si ferma l’attività di formazione delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Dopo l’avvio del “Corso di Aspirante Tecnico di Primo Livello” con ben 24 iscritti all’attivo, il Comitato Regionale dell’ente di promozione sportiva ha bandito il “Corso di Arbitro di Calcio a 5”. Un percorso formativo teorico e pratico, riservato a 15 partecipanti dai 17 anni in su, che attribuirà a coloro che supereranno le prove ed il tirocinio previsti la qualifica e la tessera di “Arbitro Nazionale PGS”, con assicurazione e tutela sanitaria, attestato di partecipazione e riconoscimento di crediti formativi.

L’iscrizione al corso è gratuita e potrà essere effettuata dalle ore 15.00 del 9 marzo alle ore 15.00 del 12 marzo 2021 attraverso il modulo di iscrizione che sarà pubblicato nei giorni previsti sul sito www.pgscalabria.it. Il percorso formativo si svolgerà in modalità on-line per un numero complessivo di 8 ore suddivise in 4 incontri. Al termine delle lezioni teoriche si svolgerà un tirocinio pratico-applicativo consistente in tre gare da arbitrare. Agli aspiranti arbitri, tra le altre cose, saranno garantiti una diaria fissa per ogni gara diretta, la consegna della divisa e del kit ufficiali e la partecipazione gratuita a due manifestazioni sportive di carattere nazionale. Per ulteriori informazioni sul corso è possibile prendere visione del bando ufficiale pubblicato sul sito www.pgscalabria.it al menu “Le Attività” ed al sottomenu “Formazione”.

Ufficio Stampa “PGS Calabria”