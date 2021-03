Calcio a 5 Femminile, Vigor Lamezia Women vince e convince con la Futsal Rionero

15 Marzo 2021 10:45

Calcio a 5 Femminile, facile cinquina della Vigor Lamezia Women contro la Futsal Rionero

Sontuosa prestazione della Vigor Lamezia Women al cospetto della Futsal Rionero, diretta concorrente, nella ventiduesima giornata di campionato della serie A2 di calcio a cinque femminile. La parola d’ordine era vincere a tutti i costi e così è stato garantendo una vittoria alla squadra lametina che crea un distacco di 7 punti dalla squadra lucana confermando così il terzo posto in classifica.

Sin dal fischio d’inizio il pressing della rosa biancoverde è alto, le azioni propizie verso la porta avversaria sono numerose e a 6’15’’ Ferreira rompe il ghiaccio firmando il goal del vantaggio. Durante il primo parziale le ragazze lametine riescono a creare diverse occasioni per il raddoppio e soprattutto difendono egregiamente il vantaggio non permettendo alle avversarie di superare la propria metà campo e di avvicinarsi alla porta biancoverde. Il primo parziale termina con il risultato di 1-0 a favore delle padrone di casa.

Il secondo parziale si apre con una Vigor Lamezia determinata ad allungare le distanze così a 13’46’’ Praticò realizza il goal del raddoppio. Una rete che induce ancora più fiducia nella compagine biancoverde, infatti dopo pochi minuti De Sarro mette a segno la rete del 3-0. Il roster lametino è inarrestabile e a 7’46’’ Sevilla realizza il poker lametino. A 5’51’’ nuovamente De Sarro firma la doppietta personale e allunga ulteriormente le distanze con un sonoro 5-0. La Futsal Rionero durante la partita inserisce il quinto di movimento che gli permette di oltrepassare la metà campo biancoverde ma non sortisce l’ effetto sperato. Sul finale Aliotta mette la ciliegina sulla torta con un bel tiro dalla distanza che spiazza il portiere avversario.

Ottima prestazione della Vigor Lamezia Women che riesce ad affrontare una partita determinate con un’avversaria molto valida, dimostrando lucidità e maturità e guadagnando 3 punti fondamentali che confermano il buon momento di forma in vista del rush finale di stagione. La prossima partita per la compagine lametina sarà domenica 21 marzo in casa del Bitonto, prima forza del campionato.

Vigor Lamezia Women: Jammoul, Linza, Sevilla, Praticò, Ferreira, De Sarro, Aliotta, Masaro, Fakaros, Ierardi, Angotti, Arzente.

Futsal Rionero: Saraceno, Monaco, Carlucci, Mazzaro, Laluce, Castrovilli, Huchitu, Crocco, Cerone, Borracino.

Giampà Luciana.

Ufficio stampa Vigor Lamezia Women