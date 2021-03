Calabria: solidarietà di Nicola Irto a don Giacomo Panizza

11 Marzo 2021 18:18

Calabria: solidarietà di Nicola Irto (centrosinistra) a don Giacomo Panizza e alla Comunità Progetto Sud

“Esprimo la mia piena solidarietà a don Giacomo Panizza e a tutti i componenti della Comunità Progetto Sud che la criminalità organizzata di Lamezia Terme ha nuovamente messo nel mirino, nelle scorse ore, con nuovi atti intimidatori”. Lo afferma Nicola Irto, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. “Ogni calabrese deve essere grato per l’operato che don Giacomo Panizza compie per il Lametino e per la Calabria in generale, verso l’affermazione dei principi di legalità e solidarietà attraverso un impegno di vita sempre rivolto agli ultimi e alle persone in difficoltà. Sono sicuro – prosegue Irto – che don Giacomo Panizza e tutta la Comunità Progetto Sud non si tireranno indietro dal continuare il loro operato perché sanno che la maggior parte dei calabresi sostiene la loro attività e fa quadrato attorno a questo grande patrimonio di valori umani e sociali. Confido, infine, nel fatto che gli inquirenti trovino al più presto i responsabili di questa vile intimidazione”.