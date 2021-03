Calabria, Siclari (FI): “Roberto Occhiuto alla guida dei deputati azzurri garanzia di competenza”

12 Marzo 2021 19:32

“Formulo cari auguri di buon lavoro ai colleghi Deputati ed amici Roberto Occhiuto e Andrea Mandelli eletti Presidente e Vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera. Non si potevano trovare profili migliori per condurre il delicato lavoro parlamentare in assemblea e nelle commissioni. Forza Italia, anche nelle sedi parlamentari, dimostra di essere un partito moderno che sa rinnovarsi, un eccellente mix di giovani ed anziani, di donne e di uomini, tenuti insieme dalla leadership carismatica del Presidente Silvio Berlusconi e da un gruppo dirigente capitanato da Antonio Tajani. Roberto dimostra che anche la Calabria vanta politici di grande capacità che hanno raggiunto eccellenti risultati in Parlamento. Puntiamo, quindi, con decisione e convinzione ad avere Roberto Occhiuto come candidato alla Presidenza della Regione alle prossime elezioni, certi che saprà mettere tutta la sua esperienza parlamentare al servizio dei calabresi. Insieme al neo coordinatore sen. Giuseppe Mangialavori, costruiremo la squadra che sosterrà quel progetto di rinnovamento iniziato, con amore, da Jole Santelli e apprezzato da tutti i calabresi”, afferma in una nota il senatore Marco Siclari.