Dalla Calabria a Sanremo 2021, Gerardo Sacco presenta ‘Il piatto della rinascita’: maccarruni aru ferretto conditi con specialità calabresi

6 Marzo 2021 17:00

‘Il piatto della rinascita’ del Maestro orafo Gerardo Sacco incanta Sanremo 2021: le specialità calabresi deliziano il Festival



Il sapore magnogreco del “piatto della rinascita”, ideato dal Maestro orafo Gerardo Sacco durante il lockdown su ispirazione dell’omonima linea di gioielli e presentato nel mese scorso alla fiera Agri in Web, si è propagato sino alla riviera ligure, precisamente al Festival di Sanremo.

Nell’ambito della trasmissione “L’Italia in vetrina”, in onda su Casa Sanremo, venerdì 5 marzo, la ricetta a base di tipicità calabresi è stata proposta da Sacco, affiancato dallo chef televisivo Fabio Campoli, entrambi colonne dell’Accademia del Bergamotto di Reggio Calabria, promotrice dell’evento sanremese grazie all’impegno del presidente Vittorio Caminiti.

Ricotta fresca, conserva di peperoni, cipolla di Tropea e sardella, ben amalgamate in un piatto di “maccarruni aru ferretto”, hanno dato vita a un gustoso canto di arte, cultura e gastronomia durante la kermesse della canzone italiana. “Da una casuale sperimentazione empirica, il Maestro Sacco ha creato una ricetta unica, in cui si contraddistinguono l’eleganza, la delicatezza e l’estro, elementi che caratterizzano la sua arte. Con maestria ha saputo calibrare sapori ed emozioni in un piatto intriso della sua natura artistica” ha commentato Campoli celebrando il “piatto della rinascita” che attesta, ancora una volta, il Maestro Sacco ambasciatore della cultura calabrese sul territorio nazionale.