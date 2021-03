18 Marzo 2021 18:18

Calabria, Saccomanno (Lega): “inauditi gli attacchi al Procuratore Gratteri ed alla libera stampa”

“È veramente intollerabile che si possa commentare negativamente l’azione giudiziaria portata avanti da un valente ed intransigente magistrato e da una Procura coraggiosa ed anche la libertà di stampa per un libero commento a tali indagini! La fragilità delle lamentele è tale che appare veramente incomprensibile. Sembra essere ritornati a tanti anni orsono allorquando si contestava una metodologia, ma non si rifletteva sulla sostanza delle conseguenti gravi scoperte. Ora si contesta al Procuratore Gratteri di aver fatto intendere di chissà quale indagine vi sia ancora e che tale mancata risposta possa creare un clima di allarmante gravità. A tali inconcepibili affermazioni voglio solo ricordare che la Calabria e l’Italia intera sono stati distrutti dalla corruzione e dagli intrecci tra la criminalità organizzata, la politica e l’imprenditoria. Elementi questi che hanno completamente bloccato una possibile crescita della nostra regione, obbligando tanti giovani ad andare via”. E’ quanto scrive in una nota il Commissario Regionale della Lega, Avv. Giacomo Saccomanno.