Calabria, Giuseppe Mangialavori nuovo coordinatore regionale di Forza Italia, il reggino Cannizzaro vice Coordinatore

8 Marzo 2021 22:46

Il senatore Giuseppe Mangialavori è il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia. La nomina del presidente Silvio Berlusconi è arrivata nel pomeriggio odierno. Vice coordinatore regionale è stato designato il deputato reggino Francesco Cannizzaro.

“Un’eredità pesante che, sono sicuro, il caro amico, Giuseppe Mangialavori, saprà onorare nel lungo cammino che lo aspetta quale coordinatore regionale di Forza Italia. A lui i miei complimenti e l’augurio di buon lavoro”. È quanto ha affermato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Antonio De Caprio, dopo la notizia della nomina del senatore azzurro, decretata dal presidente, Silvio Berlusconi. “All’onorevole, Francesco Cannizzaro, nuovo vice Coordinatore regionale della Calabria – ha chiosato De Caprio – va il mio personale plauso per un incarico così importante”. L’onorevole Mangialavori, prende il testimone dalla compianta presidente, Jole Santelli, coordinatrice azzurra per 10 anni. Lustri ricchi di tanto lavoro e sfide importanti. Anni, caratterizzati da un amore sconfinato per la Calabria e i calabresi. “Sono convinto che grazie al senatore Mangialavori, al quale mi lega una sincera e forte amicizia – ha continuato De Caprio – Forza Italia continuerà a crescere in consensi tra la popolazione che, soprattutto in questo momento storico, ha bisogno di risposte concrete. La politica che parte dal basso. Quella vera, fatta di persone vere. La politica che appartiene a uomini e donne che si mettono in gioco per passione: quella per la Calabria. Ed è proprio in questo che si incarna l’essere di Peppe – ha ribadito il capogruppo azzurro in assemblea legislativa -. Una persona perbene, un vero signore. Ho avuto l’onore di apprezzare, nel tempo, le sua qualità umane, professionali e politiche. Ritengo di essere una persona fortunata ad averlo conosciuto e a condividere con lui questa esperienza politica unica. La sua grande umiltà è la linfa alla quale ognuno di noi deve attingere”. In un lungo post sulla sua pagina Fb, il neo coordinatore regionale di FI ha chiesto di lavorare insieme per il bene del partito ma, soprattutto, della Calabria, attraverso lo spirito di unità regionale. “L’onorevole, Giuseppe Mangialavori, parte con il piede giusto – ha asserito il consigliere regionale, Antonio De Caprio –. Il lavoro di squadra deve essere la nostra bussola. Le sfide che ci attendono sono tante. In piena pandemia non possiamo permetterci divisioni e polemiche. Giusto lavorare in sinergia. È il mio faro quotidiano. Sono sicuro che, da subito, riusciremo ad operare in completa sintonia. La nostra Terra lo merita. I nostri concittadini, hanno il diritto di credere in una classe dirigente seria ed efficiente. Forza Italia c’è. Io ci sono”.