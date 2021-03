Calabria: Enrico Mentana fa il pieno di ascolti fra i laureati

18 Marzo 2021 13:40

Inventore delle imitatissime maratone, un genere televisivo mutuato da tutte le televisioni compreso il Servizio Pubblico, Enrico Mentana si conferma il giornalista di gran lunga più apprezzato dalle classi dirigenti anche in Calabria. Almeno secondo una analisi dei dati Auditel realizzata dal colosso pubblicitario Omnicom Media Grouop quotato in borsa che verrà pubblicata domani dal quotidiano romano ‘La Notizia’ in un articolo a firma Klaus Davi. Secondo le elaborazioni dei dati auditel anche in Calabria il giornalista romano (il cui padre era nativo di Bova Marina, ndr) hanno raggiunto costantemente uno share significativo fra professionisti, imprenditori, docenti universitari anche oscillante fra il 4% e il 6% a seconda degli speciali. Complessivamente, sempre secondo la rielaborazione dei dati Auditel, la Calabria occupa la 15 posizione in termine di share. Le regioni traino del successo di Mentana sono l’Emilia Romagna, la Valle d’Aosta, il Friuli e l’Abruzzo con medie territoriali tra il 7% e il 10 di share. Anche in Calabria, quindi, l’ascolto di Mentana è fortemente radicato fra i laureati e quindi particolarmente interessanti per chi pianifica la pubblicità.