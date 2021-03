11 Marzo 2021 13:01

Calabria, de Magistris: “solidarietà e vicinanza alla comunità di Progetto Sud e a Don Giacomo Panizza”

“Solidarietà e vicinanza alla comunità di Progetto Sud e a Don Giacomo Panizza per le intimidazioni che hanno colpito lavoratori ed operatori sociali. Progetto Sud, a Lamezia Terme e in Calabria, rappresenta il volto umano della stragrande maggioranza dei calabresi, testimoniando ogni giorno concretezza sociale contro ogni forma di discriminazione e di violenza. Progetto Sud fa e produce solidarietà e crea le condizioni per il riscatto delle persone anche attraverso il lavoro. Sono e siamo al loro fianco, nessuno rimarrà solo e diverrà bersaglio di mani vili e violente”. Lo afferma il candidato Presidente della Regione Calabria, Luigi de Magistris.