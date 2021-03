Calabria, Crozza imita Spirlì fra deliri e ironia: diluvio universale, peste nera e “posso dire che sono ignorante?” [VIDEO]

13 Marzo 2021 15:13

Maurizio Crozza imita Nino Spirlì: il comico scherza su diluvio universale, peste nera e le ordinanze del presidente facente funzione

Epidemia di Coronavirus, diluvio universale, peste nera e chi più ne ha più ne metta. E se c’è qualcosa da sistemare, basta mettere nero su bianco un’ordinanza. Attraverso questi spunti ironici Maurizio Crozza mette in scena l’imitazione di Nino Spirlì, presidente facente funzione della Regione Calabria. Il famoso comico, live sul NOVE e in LIVE streaming su discovery+, prende in giro alcuni grandi nomi della politica italiana, da Attilio Fontana a Matteo Salvini, passando per Luca Zaia, Vincenzo De Luca e Silvio Berlusconi. Sono tutti ‘Fratelli di Crozza‘ (il titolo della trasmissione), anche Nino Spirlì, imitazione particolarmente riuscita con la sua gestualità esagerata e l’immancabile frase ormai diventata un motto: “posso dire che sono ignorante in questa situazione?“.