Calabria, oltre le scuole chiudono anche gli asili. Spirlì: “refuso sulla bozza dell’ordinanza”

5 Marzo 2021 23:19

“Leggo le vostre giuste lagnanze sulle scuole d’infanzia, domani mattina sarà pubblicata una nota di rettifica”: lo ha spiegato Nino Spirlì presidente f.f. della Regione Calabria

Un post Facebook per chiarire il punto sulle scuole d’infanzia. Rimaste inizialmente fuori dall’ordinanza sulla chiusura degli istituti, Nino Spirlì ha invece sottolineato che anche gli asili non potranno aprire da lunedì. “Leggo le vostre giuste lagnanze sulle scuole d’infanzia. A ragione. Per un refuso sulla bozza, le scuole d’infanzia erano rimaste fuori dall’ordinanza. In realtà, entro domattina sarà pubblicata una nota di rettifica: ho sempre parlato di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E così è! Da lunedì, le scuole tutte saranno fermate e sarà consentita la didattica a distanza. Nel contempo partirà la campagna di vaccinazioni per il personale scolastico che lo richiederà”, si legge sull’account ufficiale del governatore.