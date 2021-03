Calabria: in corso arresti e sequestri per oltre 50 milioni, nel mirino imprenditori catanzaresi e prestanome

11 Marzo 2021 07:17

Calabria: arresti e sequestri per oltre 50 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori catanzaresi e dei loro prestanome

Dalle prime luci dell’alba i finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro sono impegnati in un’operazione di polizia coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica – D.D.A. di Catanzaro: in corso di esecuzione 10 ordinanze cautelari e il sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 50 milioni di euro nei confronti di alcuni imprenditori catanzaresi e dei loro prestanome.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata, presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, in Piazza Marconi, 1, alla presenza del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri e del Procuratore Aggiunto Vincenzo Capomolla.