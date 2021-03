Brogli elettorali, Reggio Attiva: “si torni al voto”

4 Marzo 2021 15:42

Giuseppe Sergi: “Reggio Attiva continuerà dall’esterno e, grazie al nostro consigliere Nicola Malaspina, dall’interno del consiglio comunale, a fare opposizione ed a chiedere il ritorno al voto”

“La vicenda dei brogli elettorali continua. Più gli organi competenti vanno avanti con le indagini e più si intravede, per modo di dire ma, in effetti è molto evidente, il sistema che è stato messo in atto per falsare il risultato del voto popolare. REggio ATTIVA, continuerà dall’esterno e, grazie al nostro consigliere Nicola Malaspina, dall’interno del consiglio comunale, a fare opposizione ed a chiedere il ritorno al voto. Il sindaco e la maggioranza continuano a far finta di non sentire e, negando l’evidenza, cercano di far passare questa palese frode elettorale, per un mero un caso individuale, imputabile ad unico soggetto”, è quanto scrive in una nota il presidente di Reggio Attiva, Giuseppe Sergi.