Brescia-Reggina 0-0 LIVE: iniziata la sfida del Rigamonti!

16 Marzo 2021 19:00

Serie B: diretta Brescia-Reggina, match valido per la 29ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Martedì di calcio per la Serie B. Il campionato cadetto scende in campo per il turno infrasettimanale e al Rigamonti si affrontato Brescia-Reggina. Un match dal significato importante per le due squadre, in cerca di un risultato positivo dopo la sconfitta di ieri della Spal che avvicinerebbe entrambe alla zona playoff, un traguardo impensabile sino ad un mese per entrambe le squadre. I lombardi arrivano alla sfida galvanizzati dalle vittorie contro Cosenza, Venezia e Frosinone, vogliono proseguire su questa strada. Di fronte però ci sarà la formazione del tecnico Baroni, altrettanto in forma sul piano fisico e mentale. Gli amaranto hanno dimostrato grande imprevedibilità e di poter impensierire qualsiasi avversario. Non resta altro che seguire in diretta Brescia-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

1′ E’ cominciata Brescia-Reggina! La squadra ospite muove il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Brescia-Reggina: le formazioni ufficiali

Scacchiere completamente stravolto per mister Baroni che per sopperire alle assenze a centrocampo sceglie la carta Delprato. Sarà l’ex Livorno a reggere il peso della mediana con Crisetig. Novità anche sulla trequarti, dove Kingsley (a sorpresa) prende il posto dell’infortunato Folorunsho. In attacco parte da titolare ancora Okwonkwo. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Brescia-Reggina, gara valida per il ventinovesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito lo schieramento le due formazioni ufficiali:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Ayè, Ragusa. A disposizione: Kotnik, Ndoj, Donnarumma, Mangraviti, Ghezzi, Labojko, Pajac, Fridjonsson, Papetti. Allenatore: Clotet.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Delprato, Crisetig; Rivas, Kingsley, Bellomo; Orji. A disposizione: Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara, Bianchi, Chierico, Micovschi, Situm, Edera, Denis, Mènez, Montalto. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia (Mauro Galetto di Rovigo e Pasquale Capaldo di Napoli). IV ufficiale: Lorenzo Maggioni di Lecco.