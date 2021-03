Bocce, Serie A2 di Raffa: finisce in parità il derby calabrese Città di Rende-Catanzarese

21 Marzo 2021 15:31

Bocce, Serie A2 di Raffa: pari nel derby calabrese tra Città di Rende e Catanzarese

Finisce in parità l’atteso derby calabrese della quinta giornata di A2 tra Città di Rende e Catanzarese. Un pari che tutto sommato ha soddisfatto soltanto i biancorossi che in questo match hanno mollato un po’ la presa dopo la trasferta di Cafaro. La gara, intensa dal punto di vista tecnico ma molto di più per quello emotivo, ha visto protagonisti gli ex della partita, Gianfranco Bianco e Pino Buffa che lo scorso anno hanno vestito rispettivamente la maglia dei padroni di casa il primo, quella degli avversari il secondo. Importante l’apporto di Bianco nel vantaggio della Catanzarese nella prima terna e contestualmente nell’individuale, vittoria che avrebbe potuto cambiare fisionomia al match. Dopo un’iniziale sofferenza, i padroni di casa rispondono prontamente punto su punto e il primo turno del match si conclude sul 2 a 2.

Nel secondo turno la Catanzarese si porta nuovamente in vantaggio con la coppia Zaffino e Schicchitano; Davide Spadafora (buona prestazione anche la sua) e Carmine De Rose resistono bene e gestiscono il gioco. Sull’altro campo la coppia Valentino – Bianco rimane per ben due volte con il punto a terra e tre bocce ancora da giocare, ma la reazione dei padroni di casa arriva immediatamente e si va sul 3 – 3. A seguire Bainco e Valentino prevalgono nettamente sulla coppia De Rose – Buffa, controllando il vantaggio fino alla fine con un sonoro 8 – 0. Sul finale di gioco si palesa un sostanziale equilibro, ma ad avere la meglio è la coppia Zaffino – Scicchitano. Termina sul 4 – 4 il derby tra le due compagini calabresi che hanno dato vita ad un bel match combattuto, ma sempre nel pieno rispetto del fair play. I giallorossi hanno da recriminare a sé stessi le tante occasioni costruite e non concretizzate. Cercheranno il prossimo sabato la vittoria in casa del Todis Bellizzi (SA). La Città di Rende dal canto suo, conquista un punto in campionato in un derby molto combattuto contro un’avversaria di valore, portandosi a quota 5. All’orizzonte ora c’è un nuovo derby tutto cosentino da giocare, in casa contro la Città di Cosenza.

“È stato un incontro che potevamo disputare meglio, abbiamo mollato un po’ la presa dopo la trasferta di Cafaro, ma credo che un calo fisico possa essere del tutto plausibile giocando un sabato dietro l’altro. Questa è la legge dello sport, non si può sempre vincere! – commenta il coach di Rende Gianluca Cristiano – Abbiamo ottenuto un pareggio che sicuramente ci sta stretto, perché giocato in casa, ma ricordiamoci che abbiamo giocato contro una grande squadra, che può aspirare in un buon piazzamento in classifica”. Soddisfatto, invece, della prestazione della sua squadra il presidente-giocatore della Catanzarese Antonio Perricelli: “Siamo ambiziosi e sappiamo di poter migliorare ancora sotto tutti i punti di vista. Ci tengo, inoltre, a ringraziare dell’ospitalità il presidente della Città di Rende e a congratularmi con loro per il bel gioco e la sportività che si è vista in campo”.

SERIE A2 DI RAFFA, 5ˆ GIORNATA

FRANCO PARISE CITTÀ DI RENDE (CS) – ASD BOCCIOFILA CATANZARESE (CZ) 4-4 (47-47)

De Rose C. (1° set Veloce) – Spadafora D. – Buffa vs Perricelli – Valentino (1° set La Face) – Bianco 5-8, 8-3; De Rose V. vs Scicchitano 6-8, 8-4; De Rose V. – Buffa vs Valentino – Bianco 8-5, 0-8; Spadafora D. – De Rose C. (2° set Spadafora S.) vs Scicchitano – Zaffino 4-8, 8-3;

All. F.P. Città di Rende: Gianluca Cristiano

All. Catanzarese: Nino Fabiani

Direttore di gara: Eugenio Gaudio

Arbitri: Davide Conte – Francesco Gervasi

Gli altri risultati della 5ª giornata, girone 4:

Santa Chiara Le Delizie (NA) – Iperg Motorgas Cicciano (NA) 1 -7

Arte in Ferro Aquino (NA) – Todis Bellizzi (SA) 6-2

La Foce 2 “Magg. Salv. Safaro”(SA) – Gb Città di Cosenza (CS) RINVIATA

La classifica:

Arte in Ferro Aquino 12; Santa Chiara Le Delizie 10; Iperg Motorgas Cicciano 9; Asd Bocciofila Catanzarese 8; Franco Parise Città di Rende 5; G.B. Citta’ Di Cosenza* 4; Todis Bellizzi* e La Foce 2 M.S. Cafaro* 0 (*due partite in meno).