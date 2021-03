La ‘doppietta’ di Bisestyle per la settimana di San Giuseppe: il direttore di StrettoWeb Peppe Caridi e Peppone dei Fratelli la Bufala [INFO e DETTAGLI]

15 Marzo 2021 18:34

Nella settimana di San Giuseppe, il prossimo 19 marzo, giorno in cui si festeggia la festa del papà, due importanti ‘Giuseppe’ di Reggio Calabria saranno ospiti di Bisestyle, agenzia che da oltre 20 anni si occupa di comunicazione, grafica ed editoria, nonchè di promuovere realtà e personaggi del territorio reggino. Il primo ospite a ‘Un caffè con Bisestyle’, il prossimo 17 marzo alle 0re 11:00, sarà il direttore di StrettoWeb e MeteoWeb Giuseppe Caridi che si occuperà di analizzare “il ruolo dell’informazione in un mondo sempre più digitale“. Venerdì 19 marzo, alle ore 19:00, sarà la volta di Giuseppe Ferranti, detto ‘Peppone‘, famoso ristoratore reggino dei ‘Fratelli la Bufala‘ che racconterà la sua storia fra passione e amore per la cucina “da Diego Armando Maradona alla Pizza Margherita, dal quartiere Fuorigrotta di Napoli passando per Reggio Calabria“. Le live saranno disponibili sulla piattaforma Clubhouse.