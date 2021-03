Big data & intelligenza artificiale: Buzzoole tracker automatizza in real time il tracciamento delle campagne di influencer marketing

25 Marzo 2021 11:34

Varriale, CTO di Buzzoole: “Grazie a sofisticati algoritimi di Natural Language Processing analizziamo i contenuti prodotti da oltre 2 milioni di profili social”

Buzzoole, martech company specializzata in tecnologie e servizi per l’Influencer Marketing, ha sviluppato un nuovo strumento, Buzzoole Tracker, che grazie a sofisticati algoritmi e modelli matematici, riesce a tracciare in real time le campagne di influencer marketing attivate dalle aziende e dai brand, monitorando e rendicontando in modo automatizzato i contenuti e le performance di oltre 2 milioni di profili social.

Il nuovo tool si integra con l’attività di intelligence su contenuti e creator già sviluppata dalla piattaforma Buzzoole Discovery che, grazie a una tecnologia data-driven, analizza dati reali di insight.

Buzzoole Tracker è in grado, inoltre, di tracciare tutti quei contenuti “volatili” realizzati dagli influencer come le Instagram Stories. Questa novità rende Buzzoole Tracker uno strumento completo, capace di monitorare i social in modo approfondito, anche grazie all’analisi degli insight forniti spontaneamente dagli influencer.

Gennaro Varriale, CTO di Buzzoole dichiara: “Il Tracker è una soluzione martech, semplice ed efficace, pensata per velocizzare e ottimizzare il lavoro dei marketing manager. Il punto di forza sta proprio nell’integrazione con la nostra piattaforma Discovery: il motore tecnologico può, infatti, processare i Big Data relativi ai contenuti generati da oltre 2 milioni di profili e di categorizzarli automaticamente grazie a sofisticati algoritmi di Natural Language Processing. L’intelligenza artificiale – continua Varriale – sarà sempre più parte integrante degli strumenti aziendali che aiuteranno i manager ad ottimizzare i tempi e i risultati delle attività di marketing” – conclude Varriale.

Per ottenere un’analisi riassuntiva dei risultati, infatti, basta indicare gli elementi da tracciare, in quattro semplici passaggi: si seleziona il canale social dove avrà luogo la campagna, scegliendo tra Instagram, TikTok, Facebook, Twitter e Youtube. Si sceglie l’hashtag della campagna da monitorare e l’arco temporale da tenere in considerazione. Si indica il brand da monitorare e si inseriscono i profili dei creator coinvolti.

I risultati delle campagne possono essere poi monitorati attraverso dashboard dettagliate che, in tempo reale, mostrano i dati di reach, impression, interazioni, audience raggiunta e altri utili KPI. Inoltre, non soltanto è possibile analizzare le proprie campagne di Influencer Marketing ma anche quelle dei competitor. Buzzoole Tracker è, dunque, uno strumento essenziale ed affidabile per studiare i trend, le perfomance di settore e gli influencer più coinvolti.