Benvenuta primavera: l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale del comune di Messina lanciano un Contest Fotografico

2 Marzo 2021 12:26

L’Assessorato alla Cultura del comune di Messina, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, organizza il primo Contest Fotografico dal titolo “La primavera nei palazzi di Messina. Decorazioni floreali e zoomorfe nei prospetti urbani”

L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro”, organizza il primo Contest Fotografico dal titolo “La primavera nei palazzi di Messina. Decorazioni floreali e zoomorfe nei prospetti urbani”. “Vogliamo fare un omaggio alla primavera – dichiara l’Assessore Enzo Caruso – con la speranza che possa essere occasione di rinascita sociale e culturale. In un momento in cui siamo lontani, e in cui il contatto umano è sempre più difficile, vogliamo sentirci vicini con le immagini; per questo abbiamo pensato di condividere scorci della nostra città, palazzi, balconi, finestre in ferro battuto che mostrano decori floreali e di animali. Molte volte i messinesi non si accorgono del bello che li circonda e, con questa iniziativa, li si vuole invitare ad osservare i particolari dei palazzi della città; Messina è infatti nota per le decorazioni floreali e zoomorfe delle facciate e per lo stile eclettico di molti palazzi progettati da importanti architetti chiamati a ricostruire la nostra città”. Il contest è finalizzato a stimolare la riscoperta della nostra città imparando ad osservare i particolari che spesso ci sfuggono. Partecipare è facile e non è necessario essere professionisti. Basterà scattare una foto (con smartphone o fotocamera digitale) e inviarla a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it entro 12 marzo 2021 indicando nell’oggetto la dicitura “Contest Fotografico” e nel testo i dati anagrafici e numero di telefono del partecipante. È possibile inviare massimo due fotografie per partecipante. Le fotografie, inviate oltre la scadenza, non saranno prese in considerazione. Dal 13 marzo sarà pubblicata sulla Pagina FB @bibliotecacomunale.tommasocannizzaro una cartella dal titolo “La primavera nei palazzi” che conterrà le immagini inviate. La foto che riceverà più like sarà proclamata il 21 marzo 2021, e il vincitore riceverà in premio due libri.