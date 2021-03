Basket, Torrenova corsara al PalaMagni: battuta Fiorenzuola 87-95!

28 Marzo 2021 21:34

Basket, grande vittoria esterna della Fidelia Torrenova: successo a Fiorenzuola D’Arda per 87-95

Prima vittoria esterna in campionato per la Fidelia Torrenova, che espugna il PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda per 87-95. La squadra di coach Condello gioca una gara arrembante, conduce fin dalla palla a due e porta a casa meritatamente una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Grazie a questo successo, infatti, la Cestistica aggancia in classifica la Bees superandola in virtù dello scontro diretto a favore. Match perfetto per la Fidelia, che vince sfruttando una ritrovata al tiro (35/71, 50% dal campo) ed una super prova di squadra: 25 punti con 8/13 da 3 per Di Viccaro, doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi per Gloria, 16 punti e 5 rimbalzi per Lasagni, 15 punti e 8 rimbalzi per Galipò, 14 punti e 9 rimbalzi per Bolletta.

Pall. Fiorenzuola – Fidelia Torrenova 87-95 (23-28, 44-48, 65-66)

Pall. Fiorenzuola: Livelli 23 (5/6, 3/7), Galli 22 (11/14, 0/2), Allodi 16 (8/10, 0/1), Timperi 11 (3/7, 0/2), Fowler 6 (0/1, 2/12), Ricci 4 (2/4), Brighi 3 (0/1, 0/6), Bracci 2 (1/2), Zucchi ne, Rigoni ne, Bussolo ne, Fellegara ne. Coach: Galetti

Fidelia Torrenova: Di Viccaro 25 (8/13 da 3), Gloria 18 (9/17), Lasagni 16 (1/3, 4/12), Galipò 15 (5/7, 0/2), Bolletta 14 (4/7, 1/2), Perin 5 (1/1, 1/3), Ferrarotto 2 (1/1), Klanskis (0/1), Mazzullo (0/2), Saccone ne. Coach: Condello

Due bombe di Lasagni e Di Viccaro aprono la gara per la Fidelia, con Galli e Timperi che rispondono per Fiorenzuola. Galipò dalla lunetta riporta avanti Torrenova, Di Viccaro continua a bombardare da 3 punti, Gloria da sotto canestro firma il +7. Di Viccaro firma la sua terza tripla di serata, Galli accorcia poi la coppia Allodi-Ricci per il -5. Galipò sblocca la Cestistica, poi Livelli e Allodi rispondono con la stessa moneta e Fiorenzuola torna a contatto. Nonostante Timperi impatti a quota 20, Torrenova però è in partita e Bolletta fa sentire la fisicità sotto canestro così come Di Viccaro trova però altre due triple ed infine i canestri di Timperi e Ferrarotto chiudono il primo quarto sul 23-28. Gloria e Galli aprono il secondo parziale, poi Fowler, Livelli e Bacci trovano la parità. Sono i soliti Galipò e Bolletta a sbloccare la squadra di coach Condello, con Timperi che muove il punteggio locale e Gloria allunga al +6 con due canestri consecutivi. Allodi trascina la Bees con 6 punti di fila, ma Di Viccaro fa la stessa cosa con due bombe per la Cestistica, inframmezzate dai canestri di Ricci e Gloria per il 44-48 con cui va in archivio il primo tempo. Gloria apre il secondo tempo con una schiacciata, Allodi e Galli rispondono impattando la parità. Lasagni da 3 punti si sblocca e muove il punteggio della Fidelia, Galli realizza, Di Viccaro continua la sua lieson con la retina della lunga distanza, poi Allodi e Bolletta. Fiorenzuola non vuole mollare la presa e con Livelli e Fowler trova il vantaggio sul 61-60, ma due triple firmano il 65-66 di fine terzo quarto. L’inizio dell’ultimo parziale permettono a Torrenova di allungare: Di Viccaro e Bolletta da 3, Gloria dalla lunetta ed è +7 in avvio di ultimo quarto. Livelli da 3 punti sblocca la Bees, ma Galipò con un gioco da 3 punti risponde per le rime, poi Lasagni dalla media e la bomba di Perin issano la Fidelia al +12, 70-82, al 35’. Fiorenzuola si affida ancora a Livelli, che firma 10 punti di fila per i suoi, ma Torrenova risponde con Perin, Gloria, Lasagni e Galipò amministrando nel finale i disperati tentativi di rientro dei locali.

Ufficio Stampa Fidelia Torrenova