Basket: Nba, i Nets vincono a San Antonio dopo 19 anni

2 Marzo 2021 10:57

San Antonio, 2 mar. -(Adnkronos) – Dopo 19 anni i Nets (23-13) tornano a vincere sul campo dei San Antonio Spurs (17-13). Brooklyn si impone 124-113 all’overtime dopo essersi complicati la vita da soli.

La squadra di Steve Nash infatti ha pensato troppo presto nel quarto periodo di aver già vinto la gara, incassando un 10-0 di parziale dagli Spurs con canestro sulla sirena di Dejounte Murray che ha costretto i Nets a restare altri 5 minuti supplementari in campo. Gli ospiti però ne avevano di più, travolgenti con il 16-5 che ha reso inutili i 22 punti, 11 assist e 6 rimbalzi di un DeMar DeRozan alla guida di un quintetto che chiude tutto in doppia cifra.

L’uomo copertina della serata però è James Harden, scatenato con i suoi 30 punti, 15 assist e 14 rimbalzi – tripla doppia decisiva per i Nets, raccolta senza perdere neanche un pallone; il primo a mettere insieme queste cifre senza sprecare neanche un possesso dal 1977 a oggi (da quando cioè vengono registrate le palle perse). Ancora senza l’infortunato Durant, a Brooklyn si godono un Kyrie Irving da 27 punti e un Bruce Brown da 23 con 10/13 dal campo.