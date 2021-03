Basket, la JustMary Messina Cocuzza ingaggia l’esterno lituano Šarūnas Kulevičius

28 Marzo 2021 16:28

Basket, nuovo arrivo in casa JustMary Messina Cocuzza: ingaggiato l’esterno lituano Šarūnas Kulevičius

La JustMary Messina Cocuzza comunica l’ingaggio dell’atleta lituano Šarūnas Kulevičius. La guardia/ala classe 1989, 194 cm di altezza, ha concluso il suo impegno nel torneo di A2 del suo paese ed è stato tesserato in tempo per debuttare nel match casalingo contro la Fortitudo Messina.

“Sono felice di questa nuova esperienza, – esordisce Kulevicius – non è la prima volta che gioco fuori dalla Lituania, ho giocato 3 anni in Cina. Dei nuovi compagni conosco per averci giocato contro alcuni mesi fa nel torneo lituano Matas Budrys. Sono molto serio riguardo all’essere un giocatore professionista, ho una mia disciplina e metodi di lavoro in cui credo per raggiungere i migliori risultati sul campo da basket. Come tipologia di giocatore – spiega il lituano – cerco di leggere la partita, fra le mie armi offensive ci sono il tiro da tre punti, la penetrazione con la mano con la mano sinistra, l’agonismo a rimbalzo e il gioco in post. Il mio obiettivo stagionale è aiutare la squadra a vincere più partite possibili e condividere la mia esperienza e conoscenza del basket con i compagni di squadra più giovani”.

Area Comunicazione Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza