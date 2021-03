Basket, Just Mary Messina ottiene il prestito del serbo Milos Mihajlovic

27 Marzo 2021 13:04

Con una nota ufficiale, la JustMary Messina comunica di aver ottenuto il prestito del centro serbo classe 2002 Milos Mihajlovic

JustMary Messina comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/2021 con l’under Milos Mihajlovic. Il classe 2002 arriva in prestito dalla Vis Reggio Calabria. L’atleta serbo nello scorso torneo si è diviso fra under 18 d’eccellenza e prima squadra e nella C Silver calabrese ha tenuto la media di 11,8 punti a gara in 12 presenze. La dirigenza della Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza ringrazia la Sport Leader Agency del procuratore Zivanovic e la dirigenza della Vis Reggio Calabria nella persona del presidente Luigi Di Bernardo per la grande disponibilità.

“Sono un’ala/pivot di 205 cm – si presenta Mihajlovic – e posso ricoprire il ruolo di 4 e 5. Sono felice di questa nuova esperienza, in campo cerco di sfruttare la mia propensione al tiro e la tecnica con la palla in mano. L’obiettivo è ovviamente quello di fare bene, spero anzi di poter vincere il torneo ed andare in serie B!”.

Area Comunicazione Nuova Pallacanestro Messina Cocuzza