Basket, Gold & Gold Messina fa suo il derby con Milazzo: super Pocius, esordio da 25 punti

22 Marzo 2021 15:52

Basket, la Gold & Gold Messina batte Svincolati Milazzo nel derby del girone Sicilia di Serie C Silver: esordio col botto per Pocius

La Gold & Gold Messina conferma i progressi e dopo il successo ottenuto sette giorni fa a Gravina si aggiudica anche il derby con gli Svincolati Milazzo per 93-75. C’era attesa per vedere all’opera il nuovo acquisto Rokas Pocius. Il lungo lituano si è presentato con un bigliettino da visita niente male: 25 punti (9/15 da 2 e 7/7 ai liberi), 9 rimbalzi, tanto dinamismo e il giusto carattere, che hanno sicuramente cambiato il volto alla squadra del presidente Zanghì. Le certezze per gli Scolari sono rappresentate da Manfrè autore di 21 punti (5/9 da 2, 2/9 da 3 e 2/3 ai liberi) e 10 rimbalzi, De Angelis, uomo ovunque dei messinesi, con 15 punti a referto (3/5 da 2, 1/1 da 3 e 6/6 dalla lunetta) e 11 rimbalzi. In crescendo Busco, che regala tanto fosforo alla squadra (7 punti) e Nino Sidoti (6) che con le sue penetrazioni ha spesso seminato il panico nella difesa avversaria. Bone risposte ancora da Tartamella (7), mentre si è finalmente sbloccato capitan Scimone (7). Spazio anche ai ragazzi della panchina con Doria ed Elia Sidoti che hanno fatto rifiatare i compagni. Peccato per l’uscita prematura dal campo di Genovese, punito per un antisportivo e un tecnico evitabilissimo. Da registrare l’esordio di Arena, classe 2005, prodotto del vivaio della Basket School Messina. Milazzo si presentava al PalaMili senza tre giocatori importanti: Scozzaro, Sofia e Alberione, ma ha cercato di rimanere sempre in partita grazie alle giocate del lungo Roso (20 punti), dell’ex Varotta (18) e di capitan Barbera (19). Siamo convinti che con il rientro di questi tre atleti, la compagine del presidente Giambò potrà recitare un ruolo di primo piano in questo campionato.

La gara inizia bene per gli ospiti, Barbera, Roso, Varotta e Piperno costruiscono un vantaggio di 7 lunghezze (10-3). Gold & Gold Messina risponde con un break di 10-0. Prima la tripla di Manfrè, poi il gioco da tre di Pocius, la penetrazione di Sidoti e i liberi di De Angelis. (13-10). Dopo il botta e risposta tra Barbera e Manfrè, il canestro di Varotta e cinque punti consecutivi di Roso rilanciano gli Svincolati (15-20). Roso domina sotto canestro ma si carica di falli, Busco in penetrazione riavvicina gli Scolari (20-22), poi dalla lunetta Messina con Genovese e De Angelis prendono il sopravvento (25-22) Il primo periodo si chiude sul 27-23 dopo il canestro di De Angelis e il libero di Varotta. Nel secondo periodo, con Roso in panchina per falli, Messina prende il largo (36-24) con Sidoti, Pocius, De Angelis e Manfrè. Roso e Varotta tornano in campo, ma è il capitano Barbera a tenere in linea di galleggiamento i suoi, (42-34): doppio Manfrè e il canestro sulla sirena di Pocius in contropiede e le due squadre vanno al riposo sul 48-34.

Nel secondo tempo la Gold & Gold riprende da dove a lasciato con Pocius, Varotta fa gli straordinari e risponde per le rime a De Angelis, poi Genovese deve lasciare il campo per doppio tecnico, prima un antisportivo evitabilissimo e il tecnico per una ingenuità. Varotta fa 2/2 dalla lunetta, poi Roso non sbaglia da sotto (55-43). Fatigati sbaglia un “rigore” e Messina punisce immediatamente Milazzo con Pocius in contropiede (59-43). Basket School allunga con Busco in penetrazione e la tripla più il canestro da sotto di Tartamella (66-45). Dopo i liberi di Barbera, prima Manfrè dopo un rimbalzo e Tartamella regalano il massimo vantaggio ai giallorossi di casa (70-43). Nel finale del tempo, l’8-0 di parziale realizzato da Barbera e le triple di Iannello e Roso rianimano gli ospiti che chiudono sul -15 (70-55) alla mezzora. Nell’ultimo quarto La Gold & Gold Messina deve amministrare il vantaggio, Milazzo però non vuole mollare, Varotta, Barbera e Roso, nonostante i quattro falli a carico di quest’ultimo, riescono a riportare gli Svincolati sul -12 (74-62), ma Messina reagisce con Scimone (dopo un antisportivo di Fatigati), Busco e Pocius (80-62). Milazzo non molla, Roso e Iannello per il -14 (80-66), Scimone ritrova il feeling con il canestro dall’arco e ricaccia indietro gli avversari. Roso in post alto, Varotta dall’arco e ancora -12 (83-71), ci pensa ancora Scimone a rispondere dai 6,75 per il nuovo +15 (86-71). Ormai è troppo tardi per la rimonta, il quinto fallo di Roso chiude di fatto la contesa. Messina allunga con Pocius, e Manfrè. Finisce 93-75 con i giallorossi a festeggiare al centro del campo. Milazzo ha fatto di tutto per uscire a testa alta dal PalaMili e alla fine c’è riuscita. La Gold & Gold Messina tornerà in campo nell’anticipo di venerdì prossimo a S. Agata di Militello contro l’Orlandina Lab.

Gold & Gold Messina – Svincolati Milazzo 93-75

Parziali: 27-23, 21-11 (48-34), 22-21 (70-55), 23-20

Gold & Gold Messina: Sidoti A. 6, Genovese 5, Doria, Scimone 7, Giaimo n.e., Manfrè 21, Tartamella 7, Arena, Sidoti E., Busco 7, Pocius 25, De Angelis 15. Allenatore: Francesco Paladina.

Svincolati Milazzo: Varotta 18, Roso 20, Fatigati 2, Barbera 19, Siracusa, Molino 2, Iannello 8, Scilipoti 2, Scardi, Saraceni n.e., De Paoli, Piperno 4. Allenatore: Luigi Maganza.

Arbitri: Sara Sciliberto e Matteo Gazzara di Messina