Basket, la Gold & Gold Messina cambia sotto canestro: rescinde con Raadik e ingaggia Pocius

16 Marzo 2021 10:22

Basket, ore di mercato frenetiche per la Gold & Gold Messina: rescisso il contratto con Raadik e ingaggiato Pocius

Cambio sotto canestro per la Gold & Gold Messina, il club peloritano con un blitz di mercato operato dal GM Bruno Donia, comunica di aver ingaggiato l’ala/centro Rokas Pocius. Il lungo lituano sostituisce Rain Raadik con il quale il club del presidente Massimo Zanghì ha rescisso consensualmente il contratto. Purtroppo, una precaria forma fisica non ha permesso al giocatore estone, giunto in riva allo Stretto con ottime referenze, di esprimersi al meglio. La Basket School Messina ringrazia Rain Raadik per il contributo offerto in questo inizio di stagione, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, ed il suo agente Mauro Lot per la grande disponibilità.

Dunque un cambio in corsa per i messinesi che si affidano adesso a Rokas Pocius, nato a Kaunas (Lituania) il 27 maggio 1996, 198 cm per 92 kg. Conclusa la stagione in patria con il Moletu Ezerunas nella NLK Lituana 2, la scorsa stagione ha indossato la canotta del Basket Team Enrico Battaglia Mortara in C Gold lombarda. Dopo aver maturato esperienze importanti nella seconda e terza divisione lituana, Pocius arriva in Italia nel 2017 in C Silver siciliana e con la Nuova Agatirno di Capo d’Orlando chiude con 14.3 ppg. La sua esperienza italiana prosegue sempre in C Silver con la maglia del Nuovo Basket Aquilano, 23 punti di media che gli aprono le porte della C Gold lombarda. A Pavia in 19 gare disputate viaggia a 19.7 punti a partita (secondo miglior realizzatore del torneo) e 12.3 rimbalzi. Giocatore dall’alto valore tecnico, molto versatile che può coprire il ruolo di ala e di centro, Pocius all’inizio della stagione aveva firmato con la Pallacanestro 4 Torri Ferrara, in C Gold, ma la mancata partecipazione del team emiliano lo ha costretto a tornare in patria, dove aveva firmato per il Delikatesas (11.6 ppg) e poi per il Moletu Ezerunas (8.7ppg). Adesso la nuova avventura in Sicilia con la maglia della Gold & Gold Messina. Il club peloritano ringrazia la Good to Great Sports dell’agente Peppe Foti per la veloce soluzione della trattativa. Pocius arriverà mercoledì in città e, dopo le visite mediche sarà a disposizione dello staff tecnico.