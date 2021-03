Basket: Fidelia Torrenova spreca nel finale, Varese passa al PalaTorre

25 Marzo 2021 10:31

Basket, sconfitta interna della Fidelia Torrenova contro Varese: commento e tabellino del match

Sconfitta al fulmicotone per la Fidelia Torrenova, che al PalaTorre viene battuta 65-67 della Coelsanus Varese. Dopo un approccio non certo brillante, la squadra di coach Condello rimane in scia e trova la parità a metà terzo quarto, ma la maggiore esperienza degli ospiti ed i canestri pesanti di Hidalgo e Corno permettono a Varese di portare a casa la gara sull’ultima azione sciupata dagli ospiti. Non bastano alle Aquile 4 uomini doppia cifra (Gloria 15 punti, Lasagni 13, Perin 11, Galipò 10): prossimo impegno domenica al PalaMagni di Fiorenzuola.

Fidelia Torrenova – Coelsanus Varese 65-67 (14-22, 31-38, 46-52)

Fidelia Torrenova: Gloria 15 (6/11), Lasagni 13 (1/5, 3/8), Perin 11 (2/3, 1/4), Galipò 10 (4/7, 0/2), Bolletta 9 (3/7, 1/5), Klanskis 7 (2/2 da 3), Ferrarotto (0/1, 0/2), Mazzullo, Di Viccaro (0/1), Saccone ne. Coach: Condello

Coelsanus Varese: Hidalgo 22 (7/11, 2/3), Corno 15 (4/6, 2/9), Ivanaj 12 (3/10, 1/2), Antonelli 9 (2/4, 0/2), Maruca 5 (1/3, 1/2), Gergati 2 (0/4, 0/1), Albique 2 (1/2), Boev, Dalcò, Trentini ne. Coach: Saibene

La Fidelia Torrenova di inizio gara è spaventata, mente Varese è un treno in corsa sin dalle prime battute e la squadra di coach Condello si trova subito ad inseguire (4-12 al 4’). Perin e compagni provano a mettersi in partita ma Ivanaj e Hidalgo mettono il punto esclamativo sul primo quarto varesino chiudendo 14-22 al 10’. In avvio di secondo periodo Torrenova cambia passo beneficiando d’impatto di Gloria, ma coach Saibene dopo qualche minuto di assestamento ritrova le giocate dei suoi: Antonelli firma il +14 (22-36 al 16’). L’orgoglio dei siciliani fa da padrone negli ultimi minuti del quarto, riducendo notevolmente il gap. È Maruca sul finire chiude il primo tempo sul 31-38. La Cestistica non molla la presa e in poco tempo impatta la parità a quota 44. Varese dopo il black-out, col solito duo Hidalgo-Ivanaj, ritorna ad imprimere il proprio ritmo chiudendo il terzo periodo sul 46-52. Torrenova nell’ultimo periodo ci prova fino all’ultimo arrivando ad un solo possesso di svantaggio ma Varese è brava a farsi trovare pronta ancora una volta strappando la vittoria finale.