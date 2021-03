Basket, improvviso cambio della guardia in casa Fidelia Torrenova: esonerato coach Condello, arriva Bartocci

29 Marzo 2021 18:10

Basket, Fidelia Torrenova: esonerato il capo allenatore Peppe Condello, il nuovo coach è Maurizio Bartocci

Improvviso cambio della guarda in casa Fidelia Torrenova. Come comunica ufficialmente la stessa società, infatti, “coach Peppe Condello è stato sollevato dall’incarico di Capo Allenatore. La società, in tutte le sue vesti, lo ringrazia per tutto quanto fatto in questi mesi e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

“Il nuovo Capo Allenatore della Prima Squadra – si legge ancora – è coach Maurizio Bartocci. Casertano, classe 1959, Bartocci vanta un importante curriculum. La sua carriera prende il via a Caserta, dove da primo assistente di coach Marcelletti vince lo storico Scudetto del ’90-91. In bianconero, alternando periodi da capo allenatore a periodi da vice, resta fino al 1998. Si trasferisce per una stagione ad Avellino, per poi approdare al Basket Napoli, dove dal ’99 al 2004 svolge il ruolo di viceallenatore, mentre nella stagione successiva viene promosso capo allenatore ottenendo la qualificazione ai play-off Scudetto. Tra il 2005 e il 2008, sempre a Napoli, torna a essere vice mettendo in bacheca la Coppa Italia del 2006 e la partecipazione all’Eurolega nella stagione 2006/07. Quindi le esperienze in A2 a Scafati, Jesi, San Severo, Napoli, ancora Scafati, Chieti, Latina, Barcellona e in Serie B ancora a Chieti e Napoli nella seconda metà della stagione 17/18. Nel 2019 firma a Lecco, ma complice lo stop per l’emergenza COVID-19 Lecco rinuncia all’iscrizione alla Serie B 20/21″.